Местным общинам нужны честные выборы, а не закулисная возня власти и групп влияния. Об этом во время выступления на сессии горсовета в Дружковке заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. На сессии также присутствовали народные депутаты от "ОПЗЖ" Наталия Королевская и Валерий Гнатенко, передает пресс-служба партии.

"В октябре у нас выборы в местные органы власти. На прошлой неделе внесены в парламент изменения в Избирательный кодекс, которые будут проголосованы в ближайшее время. Авторы правок предлагают на уровне населенных пунктов с 15 тысячами жителей внедрять систему открытых списков. Но на уровне населенных пунктов с более чем 30 тысячами жителей, а также в районах городов, в том же Киеве, сохраняют старую коррумпированную мажоритарную систему. Это значит, что власть не систему выборов реформирует, а ведет закулисные торги с группами влияния. Хочу сказать, что мы не боимся конкуренции, считаем, что чем больше у людей будет возможности высказать свое мнение, свою позицию - тем лучше. Мы должны победить не административными методами", - подчеркнул политик.

Юрий Бойко напомнил, что уже пять лет не решается вопрос избрания областных советов Донецкой и Луганской областей.

"Власть отобрала у этих громад гарантированное им Конституцией право на местное самоуправление, и возвращать не собирается. В Избирательный кодекс уже дважды вносили изменения, но эти проблемы областей остаются нерешенными. Власть знает, что поддержки здесь не получит и ей удобнее говорить с людьми языком приказов военных администраций. Украинские граждане, которые сейчас находятся за линией соприкосновения, в очередной раз видят, их политические права никто не собирается защищать, раз власть не хочет организовывать выборы в регионе", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит инициативы власти по изменению избирательного законодательства без учета замечаний фракции.

"Наша партия заинтересована в проведении честных и прозрачных выборов и в том, чтобы местные громады получили легитимное и полномочное самоуправление. Мы готовы к выборам в любых условиях – развиваем наши партийные организации, объединяем ответственных управленцев и нам есть что предложить громадам на выборах. Мы настаиваем: выборы должны состояться на востоке страны. Страну нужно объединять, а не делить регионы на сорта", - акцентировал Юрий Бойко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу о введении пятипроцентного общенационального барьера на местных выборах.