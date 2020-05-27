420 людей одужали в Україні від COVID-19 минулої доби. Нових випадків - 321. Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Тож уже другий день поспіль нових хворих менше, ніж тих, хто одужав. Найбільше нових випадків зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях і Києві. Натепер лабораторно підтверджено понад 22 тисячі діагнозів COVID-19. Одужали - майже 8 тисяч, 658 - померли. У МОЗі також нагадали, що нині українці можуть виїхати за кордон на авто. Щодо авіасполучення, то ще слід зачекати.