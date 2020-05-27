На кордоні України з Польщею - черги. На Волині вишикувалися ваговози, на Львівщині - скупчення заробітчан. Чому люди стоять по пів дня? Більше про ситуацію на кордоні - розкажуть мої колеги.

Сотні вантажівок чекають, щоб перетнути кордон з Польщею. Водії стоять перед міжнародним пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вже по кілька діб.

Микола, далекобійник:

Стоїм хто як - хто з п'ятниці, хто з суботи. Я тоже стою з суботи. Нічо не рухається.

Олександр, далекобійник:

Ми тут стоїмо вже сім простояли ноччю. Взагалі не рухалися і зараз стоїмо години три вже. Ну продвіжка пішла - деось метрів триста. Може менше - двісті. І знову стоїмо.

Зараз на Волині це єдиний працюючий пункт пропуску на кордоні з Польщею. У такому скупченні ваговозів митники звинувачують іноземних колег.

Віталій Болюх, начальник відділу Волинської митниці Держмитслужби:

Із-за того, що в поляків ветеринарні і фітосанітарні служби у вихідні дні не працюють. Поляки не беруть машини. То їсть ми не можем більше оформити.

Попри карантин рух вантажівок тут не зменшився - підрахували прикордонники. А от пасажирського транспорту обмаль. Здебільшого їдуть власними автівками.

Оксана Петрів, помічниця начальника Луцького прикордонного загону:

Ця цифра сягає за добу в межах до тисячі осіб в один бік, тобто там коли 800, коли 900 осіб на в'їзд і так само на виїзд. Як правило, особи слідують на власному, на особистому транспорті.

Олена, заробітчанка:

Майже три місяці були вдома без роботи. В селі ще є все своє то можна вижити сало, картошка і агонь. Тре заробляти. - Скільки часу плануєте бути там? - До зими, поки карантін не кінчиться, але він, мабуть, не кінчиться.

Не дочекавшись закінчення карантину, люди прямують на заробітки. Хтось транспортом. Хтось пішки. Як от в пункті пропуску "Шегині-Медика". Це єдиний піший перехід з Польщею. І тут черга. У сусідів полуниця дозріла.