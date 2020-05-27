"Журналістам довіряють більше, ніж владі": у Національній спілці журналістів України стартувала важлива інформаційна кампанія [ Редактировать ]
"Журналісти - важливі. Їм довіряють більше, ніж владі". Інформаційна кампанія з таким гаслом - стартувала в Національній спілці журналістів України. Її голова Сергій Томіленко вирішив нагадати, що медійники теж потребують підтримки. Адже в часи суворих обмежень кореспонденти виконують свою роботу на рівні з ключовими державними працівниками. Та не всім учасникам медіа-спільноти вдалося пережити кризу. За оцінками експертів - 20% вітчизняних видань опинилися на межі банкрутства. Тож у спілці закликали підтримати журналістів хоча б інформаційно.
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:
Журналісти є одні з ключових працівників. Це підтвердилось під час епідемії. Бо і лікарі, і првавоохоронці, і пожежники, і комунальники, і журналісти - не могли дозволити собі піти на самоізоляцію. Сумлінно працювали увесь цей час. Тому ми хочемо привернути увагу суспільства до цієї професії. А також хочемо нагадати про нещодавно оприлюднені соцдослідження. Згідно яким, саме журналістам і ЗМІ довіряють більше ніж владі. І саме під час епідемії ЗМІ були тим ключовим джерелом інформації, яка дозволяла громадянам орієнтуватися увесь цей час.
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