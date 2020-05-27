"Журналісти - важливі. Їм довіряють більше, ніж владі". Інформаційна кампанія з таким гаслом - стартувала в Національній спілці журналістів України. Її голова Сергій Томіленко вирішив нагадати, що медійники теж потребують підтримки. Адже в часи суворих обмежень кореспонденти виконують свою роботу на рівні з ключовими державними працівниками. Та не всім учасникам медіа-спільноти вдалося пережити кризу. За оцінками експертів - 20% вітчизняних видань опинилися на межі банкрутства. Тож у спілці закликали підтримати журналістів хоча б інформаційно.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України: