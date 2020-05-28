Для комфортного святкування вдома, в умовах карантину, рав Йонатана Бін'ямін Маркович та Єврейська громада міста Києва надіслали більш, ніж 750 кілограм допомоги. Це і традиційні смаколики й харчові набори усім потребуючим цього вірянам та представникам незахищених верств населення (не лише єврейського). Логістичним партнером реалізаціїї доброї справи стала головна пошта країни - Укрпошта.



Як кажуть у громаді - це символічно, тому що Цдака (благочинність - прим.) згідно Єрусалимського Талмуду - є втіленням та еквівалентом всіх заповідей Тори.



Адже саме дарування них святкують євреї в цей день. Свято Шавуот є останнім святом року за єврейським календарем і найближче після нього буде вже восени, у вересні - починаюче Новий рік. Воно зветься Рош-Га-Шана (Голова року - прим.).