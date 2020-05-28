В возрасте 90 лет умер индийский йог и отшельник Прахлад Джани. Мужчина уверяет, что не пил и не ел с 1940 года. О смерти известного йога сообщила благотворительная организация Yugal Sarkar Foundation в Twitter.

Прахлад Джани покинул свое физическое тело.

Известно, что Джани появился на свет в Индии в 1929 году. По его словам, когда ему исполнилось семь лет, он ушел жить в джунгли. В 12 лет мальчик стал последователем индуистской богини Амба - супруги бога Шивы.

Йог утверждал, что именно благодаря Амбе, которая подпитывает его субстанцией, он обходится без еды и воды.

Медики обследовали Прахлада в 2003 и 2010 годах. Врачи выяснили, что йог за 10 дней действительно ничего не ел и не пил. Также у него не было никаких естественных отправлений. При этом он оставался бодрым и энергичным.

Местные СМИ отмечают, что у йога проблемы со здоровьем начались в апреле.

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