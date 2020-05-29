Гендиректор Федерации работодателей Украины заявляет, что в случае, если квоты на импортные удобрения не будут введены, Украина получит монопольный диктат со стороны импорта из России.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Очевидно, что если мы не сохраним отечественное производство удобрений и отдадим наш рынок в угоду российским или иным производителям, то в ближайший год рискуем получить монопольный диктат в отрасли со стороны импорта. Тем более что во многих странах система поддержки промышленности несоизмерима с Украиной. К примеру, в той же Турции большинство химических предприятий находятся в зонах промышленного развития с целой системой льгот и стимулов, -заявил Ильичев после совещания химиков и аграриев в Минэкономики по поводу квотирования и защиты украинского рынка удобрения.

По его словам, химическая отрасль сегодня – это отрасль с мультипликатором 3-5, с высокой добавленной стоимостью.

"За каждым химическим предприятием стоит целый ряд подрядчиков и производителей сопутствующей продукции, а также логистика, транспорт, энергетика и ЖКХ. Это около 100 тысяч рабочих мест. В условиях настоящего времени, когда количество безработных постоянно растет, мультипликатор в отрасли может дать серьезный стимул для создания рабочих мест и позволит сгладить всплески безработицы. Это возможность не только создавать, но и сохранять рабочие места", - отметил Ильичев.

Он подчеркнул, что большое количество химических предприятий в Украине имеют стратегическое значение и являются градообразующими.

"Что касается баланса интересов аграриев и химической отрасли... Как федерация мы объединяем и тех, и других. И не считаем, что в Украине существует противостояние между отечественными химиками и аграриями. Сегодня украинские производители могут обеспечить на 100% потребности аграриев в азотной группе, и до 40% в сложных удобрениях. Сегодня спорные вопросы больше лежат в плоскости интересов трейдеров импортной продукции. Торговать импортным товаром выгоднее, там большая торговая маржа", - сказал Ильичев.

По его словам, квотирование не меняет структуру рынка.

"Как справедливо заметил Тарас Качка (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины), квоты нужны для того, чтобы сохранить диверсификацию и предсказуемость импорта. И на самом деле будут близки к фактическому импорту, который мы имеем сейчас. Это парадокс связан с тем, что расследование длилось почти год и касалось периода до середины 2019 года. С тех пор рынок удобрений изменился. В первом квартале 2020 импорт комплексных удобрений сократился на 18%, а азотных - на 59% по сравнению с первым кварталом прошлого года. То есть импорт в Украине сам постепенно идет к параметрам, которые предлагается зафиксировать", - отметил Ильичев.

Как сообщали "Подробности", Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в прошлую пятницу приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней. В ответ лоббисты двух российских производителей и аграрных ассоциаций организовали показательные митинги возле Кабинета Министров. Однако в Минэкономики уже заявили, что решение будет сбалансированное и взвешенное.

Напомним, что 21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

На прошлой неделе диверсифицированная международная группа компаний Group DF, контролирующая 4 химических завода в Украине заявила, что считает целесообразным выделение квоты на импорт азотных удобрений из РФ.

"Наша позиция достаточно четкая: первое, мы считаем, что квоты на импорт азотных удобрений должны быть введены в размере, который будет обеспечивать загрузку отечественных мощностей минимум на 80%. Второе, мы считаем, что в таких условиях, которые сейчас сложились, квоту для продукции из России выделять вообще нецелесообразно. Мы не знаем, какое решение будет выноситься, его еще нет. И сейчас мы не можем оценить его сбалансированность. Очень надеемся на проукраинскую позицию правительства и на то, что российским лоббистам не удастся сорвать справедливое проукраинское решение ММКТ", - заявлял директора по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

По оценкам "Союза химиков Украины" в 2019 году химики РФ уже потеряли около полумиллиарда долларов из-за эмбарго на ввоз удобрений на территорию Украины. Россия теряет рынки удобрений не только в Украине, но и в других странах. По данным Федеральной таможенной службы только в первом квартале 2020 г. РФ всего потеряла свыше полмиллиарда долларов от из-за снижения экспорта удобрений.