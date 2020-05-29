Вихід з енергетичної кризи та відновлення економіки: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував важливі питання [ Редактировать ]
Як виходити з енергетичної кризи та що потрібно для відновлення економіки - прокоментували сьогодні в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Енергокриза: як вирішити проблеми?
Проблема действительно есть, поскольку упало потребление и по договорам, которые были подписаны ранее, дали очень много, очень большой тариф зеленой энергетике - солнечным батареям, ветряным аппаратам, поэтому надо снижать тариф на них, потому что иначе получается так, что все деньги уходят на ветер и на солнце, а на атомную энергетику, которая вырабатывает половину электричества в стране, ничего не остается, и такого не должно быть. И здесь дело в профессионализме правительства, которое должно проводить переговоры и составить тот баланс, чтобы всем хватало, пусть чтоб меньше, но хватало всем, а не обирали кого-то одного и закармливали других, это наша позиция, мы ее не изменили, мы знаем как это делается, должен быть разумный топливный баланс.
Чутки про нове зростання тарифів: чи можливо це?
Этого невозможно допустить, потому что, я приведу пример, у нас и так люди платят из последних сил, поскольку помощи от государства нет, производства остановились многие, остановились многие компании, у нас примерно уже 2 млн безработных в стране - это катастрофа. И к этому еще поднять цены на энергоносители, на электричество - это невозможно. Допустить это, мы категорически против. Более того, мы показываем, как сделать так, чтобы этого не произошло и я считаю, что сегодняшняя власть должна сделать все, чтобы избежать этого сценария. Я был в Борисполе и когда задал вопрос директору водоканала - чем помочь ему, он: добейтесь того, чтобы не было повышения цен на электрику, люди и так не в состоянии платить.
Коронакриза: як врятувати економіку?
Пора от разговоров переходить к делу, потому что я обьездил сейчас 4 области и люди денег пока не видят, реальной помощи от государства нет. И любая красочная программа, которую сегодня презентуют на самом деле, должна быть наполнена деньгами, а самое главное - чтобы эти деньги дошли до безработных, до врачей, которые сегодня на передовой борьбы с эпидемией, беспроцентных кредитов бизнесу, который пострадал от остановки внутреннего и внешнего рынка. Когда люди начнут получать деньги, тогда только ощутят, что государство о них заботится, пока это все болтовня идет, очередная красочная презентация, какие-то цифры. В других странах уже давно выдают деньги, одно наше правительство сидит и пишет очередную программу.
Чому не всі лікарі отримали виплати за роботу з COVID-19?
Вообще это действительно безобразие, потому что я разговаривал с врачами, которые реально борятся с эпидемией, вот они в эпицентре борьбы, это солдаты на передовой, так они получили доплату за март, а уже почти начало июня, поэтому, конечно, это безобразие, это свидетельство полного паралича власти в целом, по стране. Думаю, что не может так быть, что выделяются деньги, в бюджете они предусмотрены, а до людей они не доходят. Это и Министерство, и областные администрации, везде идет тормоз-тормоз-тормоз. В итоге врачи не получают деньги. Вот общий непрофессионализм власти - это как раз то, что мешает оперативно дать врачам поддержку. И, конечно, мы будем этот вопрос ставить, потому что это редкостное безобразие и издевательство над людьми.
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