В пятницу, 29 мая, президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом он сказал во время брифинга в Белом.

Как отметил Трамп, его администрация ранее "сообщала, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", - добавил американский лидер.

По словам Трампа, США "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие срочные нужды здравоохранения по всему миру средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял для ВОЗ.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ назвали новый центр пандемии COVID-19.