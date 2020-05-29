США и ВОЗ разорвали отношения - Трамп [ Редактировать ]
В пятницу, 29 мая, президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом он сказал во время брифинга в Белом.
Как отметил Трамп, его администрация ранее "сообщала, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", - добавил американский лидер.
По словам Трампа, США "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие срочные нужды здравоохранения по всему миру средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял для ВОЗ.
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ назвали новый центр пандемии COVID-19.
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