Ученые из Великобритании выяснили причину вымирания живых существ в девонском периоде, который господствовал на Земле 359 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Science Advances.

По информации, сильный ультрафиолет "пробил" озоновый слой планеты и обжег поверхность радиацией.

Отмечается, что высокий радиационный фон стал смертельным для флоры и фауны. Лишь немногие растения смогли выжить после губительного сета.

Известно, что в результате глобального потепления также разрушиться озоновый слой и Землю ждет новое смертельное облучение.

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