Масштабное вымирание: флора и фауна Земли рискует погибнуть [ Редактировать ]
Ученые из Великобритании выяснили причину вымирания живых существ в девонском периоде, который господствовал на Земле 359 миллионов лет назад.
Об этом сообщает Science Advances.
По информации, сильный ультрафиолет "пробил" озоновый слой планеты и обжег поверхность радиацией.
Отмечается, что высокий радиационный фон стал смертельным для флоры и фауны. Лишь немногие растения смогли выжить после губительного сета.
Известно, что в результате глобального потепления также разрушиться озоновый слой и Землю ждет новое смертельное облучение.
Читайте еще, стало известно, почему вымерли примитивные люди Homo erectus. Люди погибли из-за своей "лени".
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