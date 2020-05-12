Украинский боксер Александр Усик последнее время стал объектом агрессии и недопонимания, которое просто хлынуло не него и Василия Ломаченко. В связи с этим боксер записал достаточно жесткое, но очень правильное видеообращение, в котором четко расставил все точки на "і", касаемо и своей профессиональной деятельности и гражданской позиции. Также, именно в этом видео Усик ответил борцу - Богдану Грицаю, который пожелал с ним драться. Видеообращение Усик выставил на своей странице в Instagram.

Александр Усик принял вызов от борца Богдана Грицая, который накануне красноречиво высказывался о боксере и его деятельности и из-за его политической позиции и неумения признать Крым украинским, пожелал драться с Усиком. Боксер согласился на бой, но лишь по правилам бокса. Отметив, что бои без правил - это не его стихия, но он готов попробовать. Также, Александр призвал не разделять народ Украины.

Ты бросил мне вызов, кинул перчатку - я выбираю оружие: ринг и бокс. В дальнейшем можем общаться. Сейчас же идет разделение: кто-то будет болеть за одного, кто-то за другого. И это является разделением внутри. Мне без разницы, что происходит за пределами моей страны, мне важно, что происходит внутри.Так что, друзья: кто хочет - давайте в ринг, милости просим. Только вы должны, для начала - пройти медосмотр и чтобы врач подтвердил, что дает вам разрешение на бой. После этого мы будем выбирать, с кем боксировать, а с кем нет. Хотите? Становитесь в очередь

Усик призвал не накалять, и до того достаточно накаленную обстановку в стране, не угрожать ему, попросил не оскорблять его и его вид спорта, который боксер называет "джентльменским", а быть благоразумными и думающими гражданами своей страны. Также, боксер высказался касаемо своей актерской карьеры.

Вы оскорбляете и осуждаете меня за кино: там показано, как Бог изменил мою жизнь и жизни участников фильма. Я могу сниматься где угодно и в разных фильмах, мы же демократическая держава. Мы стремимся в такое общество. Не оскорбляйте меня и мой джентльменский вид спорта. И не надо угрожать. Вы угрожаете про снайперш, про стариков, которые расстреливают животных. Я - самостоятельная единица и если я выразил свое мнение, это не значит, что оно неправильное.

Свое обращение боксер закончил на доброй ноте - пожелав всем здоровья и призвав людей еще раз - не делить Украину.

Для меня вся территория Украины - это украинцы. Для меня нет "бендеровцев", "москалей" и остальных. И неважно, где он живет. Успокойтесь хайповать и занимайтесь своим делом.

Напомним, ранее Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца". Спортсменов поместили в раздел "Чистилище" - базу людей, которые совершили антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.

Ранее, Владимир Кличко заявил о готовности тренировать Усика. Кличко-младший будет готовить Усика к бою с Чисорой.