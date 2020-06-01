Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 26,8181 гривен за 1 доллар (-0,0504 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 26,8685 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара снижается третий день подряд после достижения уровня 27 гривен 28 мая.

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