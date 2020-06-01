Україна поступово виходить із карантину: що відкрилось [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні знову починають курсувати потяги та відновлюється міжобласне автобусне сполучення. Але тільки в тих регіонах, де дозволяє епідеміологічна ситуація. Напередодні відновили роботу торговельні центри. А відсьогодні запрацюють спортзали, фітнес-центри та басейни.
Але за умови обов'язкової перевірки температури та обмеження кількості відвідувачів - одна людина на десять квадратних метрів. Спа-зони та послуги масажу поки що залишаються під забороною. Відновлюються й освітні заняття, як-от: гуртки та автошколи. В групах має бути до 10 людей.
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