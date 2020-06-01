Принц Вільям з дружиною Кейт збираються судитися з пресою. Королівське подружжя обурене статтею в глянцевому журналі "Татлер". У ній ідеться про те, як герцогиня Кейт стала впливовою особою.

Що саме не сподобалося монаршій парі у матеріалі гламурного видання - розповість Світлана Чернецька.

Герцогиня Кембриджська в центрі уваги нового випуску гламурного видання "Татлер". Її фото красується на обкладинці. І саме їй присвячена стаття з назвою "Катерина Велика" із посиланням на російську імператрицю. У статті - роздуми про шлях Кейт Міддлтон від дівчини середнього класу до впливової людини.

У приватній розмові один її друг розповів: "Кейт розлючена тим, що має більше працювати. Звичайно, вона усміхається й одягається, як належить, але в душі не хоче цього. Вона відчуває себе виснаженою, ніби в пастці". Дехто каже, що Кейт струнка від природи й багато займається спортом. Або, можливо, в неї така статура через постійні стреси як заклопотаної матері трьох дітей, яка на додаток переймається захистом королівської родини, котра нібито в облозі".

Уся стаття побудована на чутках та розмовах з невідомих джерел. І зазвичай королівська сім'я не реагує на такі дописи преси. Але цей матеріал обурив не лише його героїню Кейт, а і її чоловіка принца Вільяма. Адвокати подружжя вже надіслали до редакції вимогу вилучити матеріал з онлайн-видання.

Цей матеріал містить безліч неточностей та помилкових спотворень, які не надали Кенсингтонському палацу на узгодження до публікації.

Понад століття в гламурному журналі "Татлер" пишуть про моду та світське життя. Його читацькою аудиторією завжди були заможні та знамениті люди. І його вважають одним із улюблених видань королівської сім'ї. Авторка цієї статті теж місцева знаменитість. Анна Пастернак - двоюрідна онука російського поета Бориса Пастернака. Вона народилася в Британії і вже не вперше пише про королівську сім'ю. Зокрема, в 94-му році видала скандальну книгу "Любов принцеси" про роман матері Вільяма леді Ді з інструктором з верхової їзди. Претензії герцогів Кембриджських журнал "Татлер" відхиляє. Стаття досі в загальному доступі онлайн. А головний редактор став на захист авторки та її джерел.