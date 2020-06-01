Одесская команда "Оппозиционной плафтормы - За жизнь" поздравила маленьких жителей Одессы и Одесской области с Международным днем защиты детей

"Мы передали подарки воспитанникам детского дома "Світанок" - это развивающие игры для детей разных возрастов. Для учащихся Одесской специальной школы №75 мы передаем обучающие и развивающие игры, закупили парты, за которыми ребята смогут заниматься уже с нового учебного года", - рассказала народный депутат Татьяна Плачкова.

Она отметила, что команда привезла подарки в Болград, Измаил, Подольск и другие населенные пункты области.

"Более 2000 подарков передаем детям, пострадавшим от насилия в семье, ВИЧ-инфицированным, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Стараемся, чтобы праздник и внимание почувствовал каждый ребенок", – добавила парламентарий.

Оппозиционеры Кременчуга поздравили малышей с Днем защиты детей

1 июня уже традиционно депутат Кременчугского горсовета, председатель кременчугской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Геннадий Иванян вместе с командой поздравили кременчугских малышей с Днем защиты детей.

Даже непогода не помешала продолжить многолетнюю традицию - с самого утра маленькие кременчужане уже ждали поздравления с праздником. Огромные куклы-сказочные герои дарили детям мороженое и воздушные шарики, а еще веселили юных кременчужан.

В этот же день денежные сертификаты от председателя кременчугской городской организации ОПЗЖ получили городские вокальные детские коллективы "Юность" и "Чарли", а также танцевальные коллективы "Палладиум", "Зеркальце" и "Мандарин". Денежный сертификат на покупку новых современных шахматных столов получили юные воспитанники шахматного клуба Кременчуга "Каиса", а маленькие кременчужане с недостатками слуха и диабетом - игрушки. Фрукты, сладости и игрушки привез Геннадий Иванян маленьким воспитанникам Кременчугского городского Дома малютки.

Оппозиционеры Полтавщины осуществляют детские мечты

Ежегодно в первый день лета депутаты Полтавского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Сазонов и Александр Алексюк поздравляют молодое поколение с Международным днем ​​защиты детей. 1 июня депутаты вместе со своей командой посетили Кременчугскую школу-интернат имени И. Поддубного и привезли детям подарки.

Херсонские активисты ОПЗЖ оказали спонсорскую помощь областному Дому ребенка

В Международный день защиты детей активисты Херсонской региональной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" побывали в гостях у тех, кто имеет самое непосредственное отношение и к детям, и к их защите.

В Херсонском областном доме ребенка сейчас находятся 64 малыша возрастом от 2-х месяцев и до 4 лет, 16 из которых – дети с различными по тяжести формами инвалидности. Поэтому приехали партийцы не с пустыми руками, привезли с собою средства гигиены, моющие, детское питание для самых маленьких.

Оппозиционеры Сумщины привезли подарки в центр социально-психологической реабилитации детей

1 июня депутат Сумского облсовета Владимир Пилипейко вместе с командой "Оппозиционной платформы - За жизнь" посетил праздничный концерт в Шостке, который состоялся в Областном центре социально-психологической реабилитации детей. Оппозиционеры передали учреждению спортивные мячи и другой спортинвентарь для летних развлечений.

Николай Скорик передал средства защиты и инфракрасные термометры для маленьких пациентов одесского "Дома с Ангелом"

В День защиты детей народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик посетил детский реабилитационный Центр "Дом с Ангелом", передав необходимые в условиях пандемии маски, антисептики и дезинфекторы, а также приборы для бесконтактного измерения температуры.

Оппозиционеры Донетчины передали гуманитарную помощь детским домам и многодетным семьям

В канун Международного дня защиты детей партийцы Донецкой региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" передали в детские дома, дома-интернаты, реабилитационные центры и многодетные семьи необходимую гуманитарную помощь, а ребятишкам раздали игрушки и сладости.

По словам народного депутата, главы Донецкой региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталии Королевской, такая гуманитарная миссия, посвященная Дню защиты детей, осуществляется уже шестой год подряд, с момента начала военных действий на Донбассе.

Харьковские оппозиционеры сделали подарки малышам ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей представители Харьковской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" и Национальной платформы «Женщины за Мир» передали подарки малышам из многодетных семей и их родителям.

Подарки были собраны благодаря активному участию представителей бизнеса и небезразличных людей. Новая обувь, одежда, игрушки, витамины и сладости были переданы семьям из общественной организации "Фундация материнской любви" - "ФеМеЛи", которая включает в себя 186 многодетных семей и 48 семей переселенцев и семей с детьми с особыми потребностями.

Оппозиционеры Днепропетровщины устроили праздник для детей

Накануне Международного дня защиты детей активисты "Оппозиционной платформы - За жизнь" вместе с представительницами движения "Женщины за Мир" Днепропетровщины устроили настоящий праздник для детей, чья судьба претерпела значительные испытания.

Подарки и лакомства получили маленькие жители в самом отдаленном районе области - Межевском - и шахтерском городе Першотравенск, дети дома семейного типа и приемных семей в городе Синельниково. Активисты также посетили воспитанников Днепропетровского социального центра реабилитации.

Наталия Королевская: Государство не должно стоять в стороне, когда дети страдают от войны и бедности

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир" Наталия Королевская с гуманитарной миссией посетила прифронтовые населенные пункты Донецкой области, пообщалась с многодетными семьями и передала в детские дома и интернатные учреждения гуманитарную помощь, собранную женщинами в разных регионах Украины.

Юрий Бойко: Почти полтора миллиона детей в Украине нуждаются в помощи

Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Донецкую область. Парламентарий посетил детский дом "Антошка" в Краматорске, многодетную семью в Константиновке, Константиновский центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью, а также детский дом семейного типа в Дружковке. Все дети получили подарки от оппозиционеров.

"Женщины за Мир" объявили гуманитарную миссию, в рамках которой благотворительную помощь получат семьи с детьми, дети-сироты, детские дома семейного типа и дети с инвалидностью

Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир" Наталия Королевская.

"В канун Международного дня защиты детей с гуманитарной миссией «Женщины за Мир» посещаем детские дома и многодетные семьи, передаём помощь, которую собирали женщины со всех регионов страны. Сегодня мы побывали в гостях у многодетных семей в Полтаве и Харькове", - отметила парламентарий.