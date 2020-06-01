Міжнародний день захисту дітей: влада підвищила допомогу дітям Донбасу [ Редактировать ]
Сьогодні - Міжнародний день захисту дітей. Українські міністри з цього приводу зібралися на засідання. На ньому серед іншого посилили відповідальність за продаж неповнолітнім електронних сигарет. Підвищили допомогу дітям, пораненим у збройних конфліктах. А ще укотре наголосили, що влада має зробити все, аби діти росли в сім'ях, а не в інтернатах.
Говорив про захист дітей сьогодні і президент. Володимир Зеленський відвідав Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації "Отчий дім". Заклад існує 24 роки, і за цей час випустив понад 3 тисячі вихованців.
Володимир Зеленський, президент України:
Завжди кажуть діти - це наше щастя, це є правда. Діти - це наше майбутнє. Мені здається, що діти - це наше сучасне. Якщо ми не будемо думати саме про вас, саме зараз у сучасному світі то не буде нашого майбутнього. І це свято, вона переш за все, чесно вам скажу, відверто, воно є для дорослих. Тому що ми, коли, ми поруч з вами, ми отримаємо задоволення. Це дуже круто, коли ми бачимо, що для наших вчителів є кому передати свій досвід, свої знання.
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