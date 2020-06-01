Сьогодні - Міжнародний день захисту дітей. Українські міністри з цього приводу зібралися на засідання. На ньому серед іншого посилили відповідальність за продаж неповнолітнім електронних сигарет. Підвищили допомогу дітям, пораненим у збройних конфліктах. А ще укотре наголосили, що влада має зробити все, аби діти росли в сім'ях, а не в інтернатах.

Говорив про захист дітей сьогодні і президент. Володимир Зеленський відвідав Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації "Отчий дім". Заклад існує 24 роки, і за цей час випустив понад 3 тисячі вихованців.

Володимир Зеленський, президент України: