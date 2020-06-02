Зменшити ягідно-фруктові апетити доведеться українцям. Бо їсти черешні кілограмами зможуть не всі, а лише ті, хто мають гроші. У країні через негоду - неврожай кісточкових. Чи не замінить імпорт рідні українські фрукти? Скільки коштуватимуть черешні, абрикоси та вишні? Наші кореспонденти - вже прицінилися.

Біляївський район на Одещині - один з осередків садівництва. Через надзвичайно теплу зиму цьогоріч тут досить рано розцвіли фруктові дерева. Але в розпал весни вдарили морози. Ось такою, приміром, була черешня наприкінці березня, а ось вона ж на початку квітня - після випробувань низькими температурами.

Іван Комаров, фермер:

И буквально морозы через каждых три дня. Ну, где-то порядка пять-шесть градусов, утром - до десяти даже доходили морозы. Только прошли эти морозы, мы сразу пришли на поле, начали разрывать цветки: вся завязь черная.

У селі Троїцьке весняні холоди знищили врожай персиків, черешень, абрикосів, слив та яблук. Місцеві приголомшені: адже для багатьох вирощування фруктів - чи не єдине джерело заробітку. Йдеться про фермерські господарства сімейного типу - це сади площею до десяти гектарів.

Сергій Мойсеєв, садівник:

Тут тоже: что это? Оно должно быть тут улеплено тут все в черешне должно быть. Потери колоссальные. Ну, полностью - нет урожая вообще.

А в місцевих селах збираються гуртові скупники черешні з усієї України. Оскільки врожай поганий - ціну за ягоду пропонують утричі дорожчу, ніж зазвичай. За кілограм - дають шістдесят гривень.

Микола Матвійчук, садівник:

Я думаю, что с поздними сортами ничего не поменяется - как бы ее ж больше не станет.

Зараз в Одесі на ринках черешню продають по сто тридцять гривень за кілограм. А що далі на північ, то дорожче. І це ще треба знайти на прилавку українську ягоду.

Ми знаходимось на одному з Київських ринків. Тут можна побачити, що пропозиція кісточкових фруктів невелика. Черешню та абрикос треба ще пошукати. І якщо черешня вже вітчизняна, то абрикос, поки що імпортний. Ось такий великий абрикос зараз везуть з Єгипту.

Ось така красуня - черешня українська. Із Мелітополя. Продавці кажуть: там поки що найкращий урожай. Ціна у середньому півтори сотні за кілограм. Та що найдорожча - сорту Чкалов.

Лариса, продавчиня:

Її мало робиться, тому вона дорога - дощі дуже погано впливають. По-перше вона лопає, заводяться черві в ній. Вона гниє, гнилячкі беруться маленькі. Вони її даже не можуть нормально там зірвали, але мокру же не зірвеш, вони привезуть, а вона вся спариться загниє, тобто її ніхто не буде брати.

Та черешня, хоч і вродила погано, все ж трохи в ціні впаде. Продавці кажуть, приблизно за тиждень. Та дешевою - однаково не буде.

Руслан, продавець:

Максимум закупка упадет 40 грн. В продаже будет где-то 50 в сезон. Дешевле сказали не будет, потому что в этом году очень мало урожая.

Лариса, продавчиня:

Абрикоси, це ще абрикос іде привозний. Абрикоси теж багато вимерзло, ранньої не буде, буде абрикоса в цьому році теж в ціні. Зараз везуть її Іспанія, Єгипет, Турція і ціна конечно дорога зараз.

Хоч і дорого та попит на фрукти і ягоди є. Хоча купують люди зараз небагато.

Тетяна, покупець:

Ну да, понемножку, по чуть-чуть берем, конечно не по два не по три, но по килограмму до килограмма покупаем.

Тож цього року черешні, вишні чи абрикоси кілограмами їстимуть хіба багатії. Бо ціни будуть гривень на 20-25 вищі за торішні. І вибору в покупця нема: або дорогий імпорт, або не дешевші вітчизняні ягоди і фрукти.