Велика Британія готова надати громадянство майже половині населення Гонконгу. Приблизно три мільйони людей зможуть переїхати на постійне проживання, отримати роботу та нове життя. Таку пропозицію Лондон висловив у відповідь на утиски колишньої колонії китайським урядом. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька знає більше.

Натрапити на акцію протесту в Гонконгу дуже просто. На час карантину вони помітно менші за розмахом. Але не припиняються ось уже другий рік.

Там Квун Сун, учасник протесту в Гонконгу:

Мета сьогоднішнього виступу - нагадати гонконгцям, що треба боротися далі. Тримати натиск. Так ми показуємо, що в країні ще багато тих, хто не здається.

Нова хвиля протестів почалася через запропонований Китаєм законопроєкт про національну безпеку. Він передбачає кримінальну відповідальність за будь-яку діяльність, яку Пекін вважатиме підривом своєї влади. Мітингарі наполягають, що це порушить конституцію Гонконгу. Адже означатиме перевагу китайських законів над місцевими. Утім, серед депутатів парламенту чимало прихильників пекінських новацій.

Старрі Лі, депутат парламенту Гонконгу:

За останній рік було чимало того, що підривало суть підходу "одна країна, дві системи", які були відверто антикитайськими. Вважаю правильною пропозицію Пекіна щодо закону з національної безпеки. Він гарантує захист для людей і продовження ідеї "одна країна, дві системи".

23 роки тому саме цей принцип був визначальним для Великої Британії. За умови збереження цього підходу Лондон передав Китаю свою колонію. Він означає, що Пекін лише відповідає за формування зовнішньої політики та оборони, решта сфер залишається у підпорядкуванні влади Гонконгу.

Зокрема, це забезпечувало верховенство права та свободу преси - ані одним, ані іншим на материковому Китаї не можуть похвалитися. І Лондон погоджується, що новий закон Пекіна явно порушує автономію Гонконгу.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ми не закриватимемо на це очі. Не омиватимемо рук. Бо маємо обов'язки перед жителями Гонконгу. Ми надамо право тим, хто має паспорти британської заморської території, право приїхати до Великої Британії, жити, навчатися, працювати та стати на шлях отримання громадянства.

Наразі заморські паспорти мають близько трьохсот тисяч жителів Гонконгу. Потенційно їх можуть отримати ще майже три мільйони людей - усі ті, хто народився до 1997 року за британської влади. Загалом - пропозицією Лондона може скористатися ледь не половина населення автономії.

Велика Британія - не єдина країна, обурена діями Китаю. США, Євросоюз, Австралія та Канада теж засуджують спроби Пекіна отримати повну владу над Гонконгом.