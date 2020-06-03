"Велике будівництво" в Україні розширять на студентські гуртожитки - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
В Україні вкотре заохочують туристів та інвесторів. Цього разу в рамках проекту "Велике будівництво". Володимир Зеленський заявив під час візиту на Хмельниччину, що йдеться про зведення нових навчальних закладів, які мають завершити до першого вересня.
Наприклад, роботи у дитсадку в селі Давидківці вже виконали більш ніж на половину. Загальна вартість робіт - понад 27 мільйонів гривень. Загалом, програму "великого будівництва" планують розширити і на студентські гуртожитки.
Володимир Зеленський, президент України:
У нас була зустріч з багатьма ректорами України провідних вищих навчальних закладів, ми проговорили, я не знав на скільки є глибокі проблеми. Одна з великих проблем - це те що немає нормальних гуртожитків, де є нормальні умови для наших студентів. ми зараз будемо говорити тоді з нашим міністром інфраструктури, з прем'єром, і Мінрегіону, тому будемо говорити про програму паралельну, про яку ніхто не думав. Велике будівництво, додати туди будівництво гуртожитків в Україні.
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