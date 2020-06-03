В Україні вкотре заохочують туристів та інвесторів. Цього разу в рамках проекту "Велике будівництво". Володимир Зеленський заявив під час візиту на Хмельниччину, що йдеться про зведення нових навчальних закладів, які мають завершити до першого вересня.

Наприклад, роботи у дитсадку в селі Давидківці вже виконали більш ніж на половину. Загальна вартість робіт - понад 27 мільйонів гривень. Загалом, програму "великого будівництва" планують розширити і на студентські гуртожитки.

Володимир Зеленський, президент України: