Швеции не стоило отказываться от введения карантинных мер с самого начала пандемии коронавируса. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью "Шведскому радио".

По его словам, если бы Швеция столкнулась с эпидемией COVID-19 сейчас, уже имея знания о ней, то меры, принятые в стране, "были бы где-то между тем, что есть, и тем, что приняли в других странах".

Тегнелл признал, "что его стратегия борьбы с COVID-19 привела к слишком большому числу смертей после того, как он убедил свою страну избежать строгой изоляции".

Швеция согласилась с подходом Тегнелла к борьбе с эпидемией. В скандинавской стране не закрывали рестораны, магазины и школы. Такое решение вызвало как похвалу, так и осуждение со всего мира, но привело к резкому росту числа умерших от инфекции. При 43 смертях на 100 тыс. населения уровень смертности в Швеции стал одним из самых высоких в мире.

Процент смертности от коронавируса в Швеции составляет 11,6% от числа заболевших. При этом в соседних Дании и Норвегии - 4,9% и 2,8% соответственно.

По состоянию на 3 июня в Швеции зарегистрировали 40,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 4 542 человека.

Как сообщали "Подробности", из-за высокого уровня заболеваемости Швеция рискует оказаться в международной изоляции.