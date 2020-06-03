Швеция жалеет об отказе от карантина [ Редактировать ]
Швеции не стоило отказываться от введения карантинных мер с самого начала пандемии коронавируса. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью "Шведскому радио".
По его словам, если бы Швеция столкнулась с эпидемией COVID-19 сейчас, уже имея знания о ней, то меры, принятые в стране, "были бы где-то между тем, что есть, и тем, что приняли в других странах".
Тегнелл признал, "что его стратегия борьбы с COVID-19 привела к слишком большому числу смертей после того, как он убедил свою страну избежать строгой изоляции".
Швеция согласилась с подходом Тегнелла к борьбе с эпидемией. В скандинавской стране не закрывали рестораны, магазины и школы. Такое решение вызвало как похвалу, так и осуждение со всего мира, но привело к резкому росту числа умерших от инфекции. При 43 смертях на 100 тыс. населения уровень смертности в Швеции стал одним из самых высоких в мире.
Процент смертности от коронавируса в Швеции составляет 11,6% от числа заболевших. При этом в соседних Дании и Норвегии - 4,9% и 2,8% соответственно.
По состоянию на 3 июня в Швеции зарегистрировали 40,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 4 542 человека.
Как сообщали "Подробности", из-за высокого уровня заболеваемости Швеция рискует оказаться в международной изоляции.
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