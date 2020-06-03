Страшное горе случившееся в семье экс-футболиста "Милана" и нынешнего главного тренера "Наполи" - Дженнаро Гаттузо буквально его морально "убило". Гаттузо потерял родную сестру Франческу. Об этом сообщает Football Italia.

Известно, что после матча "Сампдории" Дженнаро отказался от интервью вечером после матча, чтобы навестить свою сестру в больнице, поскольку она находилась в крайне тяжелом состоянии. С того момента Франческа находилась в больнице, но ее состояние ухудшилось, после чего она умерла в реанимации.

фото: milanac

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, сестра Гаттузо много лет страдала от редкой болезни, перенесла несколько операций.

Но не смотря на это, точная причина смерти 37-летней женщины пока не уточняется.

"Милан" выразил соболезнования семье Гаттузо. Франческа долгое время работала в клубе на должности секретаря, в то время, как ее брат выступал за клуб в качестве футболиста, а затем был там тренером.

Франческа Гаттузо встретила болезнь с такой же энергией, которую дарила клубу и болельщикам "Милана" каждый день. Мы разделяем огромную боль от этой потери с Рино. Покойся с миром, дорогая Франческа"

Напомним, ранее арбитра ФИФА задержали с наркотиками, оружием и проститутками. Но позже футболиста отпустили.

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