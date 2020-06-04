В Україні вже другий день поспіль підвищується добова кількість хворих на СOVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я України - 588 нових заражень. 12 пацієнтів померли від ускладнень. 602 людини вилікувалися. Окрім уже звичних Буковини та Києва, високі показники інфікувань - у раніше порівняно спокійних областях - на Львівщині та Житомирщині. У Мінохорони здоров'я закликають громадян дотримуватися рекомендацій щодо індивідуального захисту: носити маски, користуватися антисептиками, тримати дистанцію.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: