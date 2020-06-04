В Україні підвищується добова кількість хворих на СOVID-19 [ Редактировать ]
В Україні вже другий день поспіль підвищується добова кількість хворих на СOVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я України - 588 нових заражень. 12 пацієнтів померли від ускладнень. 602 людини вилікувалися. Окрім уже звичних Буковини та Києва, високі показники інфікувань - у раніше порівняно спокійних областях - на Львівщині та Житомирщині. У Мінохорони здоров'я закликають громадян дотримуватися рекомендацій щодо індивідуального захисту: носити маски, користуватися антисептиками, тримати дистанцію.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Всі ці заходи - вони розроблені фахівцями, провідними фахівцями нашої країни, епідеміологами та інфекціоністами. і для того, щоб знижувати ризик інфікування, унеможливлювати інфікування - їх треба дотримуватися. в іншому випадку ми можемо спостерігати збільшення кількості захворівших і як наслідки звичайно тоді моз буде рекомендувати введення якихось додаткових обмежень. COVID-19 - це серйозна хвороба. Це хвороба, від якої помирають люди і тому це дуже важливо.
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