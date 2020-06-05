Польща потребує сотні тисяч сезонних працівників з України [ Редактировать ]
Під час карантину з Польщі виїхала третина українських заробітчан. Це близько 160 тисяч людей. Такі підрахунки оприлюднило Головне управління статистики країни. Разом з тим, Польща, що є одним з найбільших у ЄС виробником продуктів харчування, нині потребує сотні тисяч сезонних працівників з України. І на думку представників аграрного сектору, замінити їх неможливо.
З огляду на це Варшава вирішила послабити карантинні обмеження для трударів, що приїдуть на сільгоспроботи. Вони зможуть працювати без двотижневої самоізоляції. Також Польща і Україна обговорюють угоду, що врегулює актуальні питання перебування українських сезонних трудових мігрантів у країні.
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