Резня в больнице Киева: мужчина исполосовал соседа по палате [ Редактировать ]
В Киевской больнице, которая находится в Деснянском районе, произошла страшная резня. Жуткое происшествие случилось ночью, когда потерпевший спал и не мог оперативно отреагировать на нападение, поэтому он сильно пострадал. Об этом сообщает Муниципальная охрана в Facebook.
"Неадекват в больнице порезал соседа по палате. Киев. Больница скорой помощи. Около двух часов ночи один из пациентов нейрохирургии нанес несколько ударов ножом своему соседу по палате. Нападающий задержан очередным нарядом "Муниципальной охраны ", - отмечается в сообщении.
Резня в больнице/ Фото: Муниципальная охрана
Что спровоцировало мужчину на такие действия - выясняется.
Напомним, ранее известный футболист убил своего сына. Убийца положил на голову ребенка подушку и душил, смотря на то, как мальчик умирает.
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