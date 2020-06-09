Беспорядки в США: что на самом деле заставило людей выйти на улицы [ Редактировать ]
Во вторник, 9 марта, специальный корреспондент "Подробностей" из Вашингтона Дмитрий Анопченко назвал три основных причины уличных протестов в США.
Так, журналист рассказал о том, что первая причина выхода людей на улицы - усталость от карантина.
"Люди просто дико устали в своих запертых квартирах. Именно карантин заставляет многих выйти на улицы", - отметил Анопченко.
Вторая причина - это момент полицейского насилия. Дмитрий провел аналогию с недавними событиями в Кагарлыке, которые потрясли Украину. И отметил, что такие события всегда будоражат в людях чувства и заставляют отстаивать свою позицию.
"В Соединенных Штатах многие переживают эти моменты. Момент, когда люди понимают, что полиция обошлась с ними несправедливо", - добавил Дмитрий.
Третья причина - политические разногласия. Так, огромное политическое разделение на демократов и республиканцев.
"Скорее даже не так. На тех, кто Трампа ненавидит и на тех, кто Трампа считает единственным спасением. И вот сейчас, когда появился, к сожалению, трагический повод, разумеется это все подхлестнуло политические страсти", - добавил Дмитрий Анопченко.
Кроме того, журналист также отметил, что на протесты выходят разные люди. Это и идейные, и туристы, и просто те, кому интересно увидеть происходящее собственными глазами.
Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан группой из четырех полицейских, а затем - как показало вскрытие - зверски убит одним из копов. Полисмен Дерек Шовин наступил коленом на шею Флойда и перекрыл тому поступление воздуха, после чего последний скончался.
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