Во вторник, 9 марта, специальный корреспондент "Подробностей" из Вашингтона Дмитрий Анопченко назвал три основных причины уличных протестов в США.

Так, журналист рассказал о том, что первая причина выхода людей на улицы - усталость от карантина.

"Люди просто дико устали в своих запертых квартирах. Именно карантин заставляет многих выйти на улицы", - отметил Анопченко.

Вторая причина - это момент полицейского насилия. Дмитрий провел аналогию с недавними событиями в Кагарлыке, которые потрясли Украину. И отметил, что такие события всегда будоражат в людях чувства и заставляют отстаивать свою позицию.



"В Соединенных Штатах многие переживают эти моменты. Момент, когда люди понимают, что полиция обошлась с ними несправедливо", - добавил Дмитрий.



Третья причина - политические разногласия. Так, огромное политическое разделение на демократов и республиканцев.



"Скорее даже не так. На тех, кто Трампа ненавидит и на тех, кто Трампа считает единственным спасением. И вот сейчас, когда появился, к сожалению, трагический повод, разумеется это все подхлестнуло политические страсти", - добавил Дмитрий Анопченко.



Кроме того, журналист также отметил, что на протесты выходят разные люди. Это и идейные, и туристы, и просто те, кому интересно увидеть происходящее собственными глазами.

Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан группой из четырех полицейских, а затем - как показало вскрытие - зверски убит одним из копов. Полисмен Дерек Шовин наступил коленом на шею Флойда и перекрыл тому поступление воздуха, после чего последний скончался.