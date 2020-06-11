Росію та Китай звинуватили у поширенні дезінформації про пандемію COVID-19 [ Редактировать ]
Росія та Китай найбільше поширювали дезінформацію щодо епідемії коронавірусу, - про це заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова.
За її словами, завдяки кампаніям з дезінформації - мали на меті посіяти паніку серед європейців та дестабілізувати ситуацію в ЄС. Для цього здебільшого було задіяно соцмережі.
Йоурова закликала ретельно перевіряти інформацію, отриману в інтернеті.
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