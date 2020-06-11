Росія та Китай найбільше поширювали дезінформацію щодо епідемії коронавірусу, - про це заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова.

За її словами, завдяки кампаніям з дезінформації - мали на меті посіяти паніку серед європейців та дестабілізувати ситуацію в ЄС. Для цього здебільшого було задіяно соцмережі.

Йоурова закликала ретельно перевіряти інформацію, отриману в інтернеті.