В Польше украинки сбежали из обсервации: им грозит тюрьма [ Редактировать ]
Польская полиция разыскивает трех украинок. Женщины прибыли в Польшу на заработки, но попали на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом лицом, и через несколько дней сбежали из обсервации. Теперь им грозит по польским законам до 8 лет заключения, сообщает dziennik.pl.
Отмечается, что за несколько дней до инцидента трое украинок приехали в Польшу на заработки. Работать они должны были на предприятии в коммуне Пшемент Великопольского воеводства.
К слову, сейчас процедура, по которой Польша принимает трудовых мигрантов, такова: люди прибывают в страну, их помещают на две недели в обсервацию, а затем доставляют к месту работы.
Так случилось, что именно этих трех украинок поместили на обсервацию вместе с другой женщиной, у которой подтвердили COVID-19.
Представитель полиции Вольштын Войцех Адамчик рассказал, что эти три женщины неожиданно решили бежать из карантина. "Такое поведение крайне безответственное, ведь вполне возможно, что эти дамы тоже инфицированы",
- заявил Адамчик.
По его же словам, полиция разыскивает сбежавших. За нарушение режима изоляции им грозит суровое наказание: от 6 до 8 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Литва и Польша ослабили ограничения на границе. Также Польша открыла границу для студентов из Украины.
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