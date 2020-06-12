Польская полиция разыскивает трех украинок. Женщины прибыли в Польшу на заработки, но попали на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом лицом, и через несколько дней сбежали из обсервации. Теперь им грозит по польским законам до 8 лет заключения, сообщает dziennik.pl.

Отмечается, что за несколько дней до инцидента трое украинок приехали в Польшу на заработки. Работать они должны были на предприятии в коммуне Пшемент Великопольского воеводства.

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К слову, сейчас процедура, по которой Польша принимает трудовых мигрантов, такова: люди прибывают в страну, их помещают на две недели в обсервацию, а затем доставляют к месту работы.

Так случилось, что именно этих трех украинок поместили на обсервацию вместе с другой женщиной, у которой подтвердили COVID-19.

Представитель полиции Вольштын Войцех Адамчик рассказал, что эти три женщины неожиданно решили бежать из карантина. "Такое поведение крайне безответственное, ведь вполне возможно, что эти дамы тоже инфицированы",

- заявил Адамчик.

По его же словам, полиция разыскивает сбежавших. За нарушение режима изоляции им грозит суровое наказание: от 6 до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Литва и Польша ослабили ограничения на границе. Также Польша открыла границу для студентов из Украины.