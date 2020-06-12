Град та шквальний вітер: негода накоїла лиха на Західній Україні [ Редактировать ]
Обрушилася негода і на українські терена. До повеней призвели зливи на заході України. Почалися вони напередодні ввечері. Буря з дощем і градом заподіяли лиха і навіть призвели до одного смертельного випадку.
Потужний вітер, дощ із чималим градом львів'ян застали зненацька. З потоками води каналізаційні решітки не могли впоратися. Водії полишали автівки на узбіччях. Дехто, втім, намагався проїхати. За кілька годин зливи у місті та області повалено десятки дерев, обірвані лінії електропередач. У селищі Брюховичі дерево впало на будинок. Під завалами загинула 28-річна жінка.
Михайло Іванець, помічник керівника зміни ОКЦ ГУ ДСНС України у Львівській області:
На момент сильного вітру і дощу, чоловік встиг забрати двох дітей і вони перебували за межами даного будиночку. Жінка, зі слів матері, - вона не встигла вибратись і перебувала на ліжку, її придавало дерево.
Негода вирувала і в поліських районах Рівненщини. Злива, град і потужний вітер, який викорчовував дерева і зривав дахи. У селі Білятичі, що у Сарненському район, знесло шифер з клубу. Береза впала на покрівлю місцевої амбулаторії. Рятувальники прибрали дерево і запевнили - людей всередині не було.
Рахують збитки від стихії і в Острозькому районі. Там град побив будинки і машини. До місцевої влади вже звернулося з десяток місцевих жителів..
Іван показує наслідки вчорашнього буревію у селі Приборжавське, що на Закарпатті.
Іван Пархомен, житель с. Приборжавське:
Так, по ступеньках по ступеньках, і тут у півниці до нинішнього дня - всьо багоє, бабушкине зничив усе, бабушкине всьо всьо, там видно - уровень води був десь сантиметрів 50.
Чоловік розповідає, спочатку грім, потім град, дощ. І за 15 хвилин струмок вийшов з берегів. І понісся селом.
Марія Лакат, Жителька с. Приборжавське:
То з монастиря - як урвало! Усе: дерева, те да се. Страшно, каміння, все-все, дуже страшно.
Селевий потік з камінням і навіть деревами підтопив більше сорока дворів. Зруйнував 4 мостові переходи, розмило 2 кілометри дорожнього покриття.
Віктор Симканич, голова Довжанської ОТГ:
Це наслідок потужної зливи - буквально за 15 хвилин все сталося. 15-20 хвилин дощу було акумульовано. Це не є причиною, що тут вирубують ліс, чи ще якась причина, просто велика кількість опадів.
Пронеслася гроза і Прикарпатті. Негода вирувала всю ніч, вітер повалив десяток дерев. У Долинському районі річка Мізунь вийшла з берегів і змила опору лінії електропередач. Без світла залишилось три села. Підтопило житлові будинки. В селі Ямниця блискавка влучила в будинок і той загорівся.
І поки синоптики попереджають, що і завтра негода не полишатиме західні області, селяни підраховують збитки. Адже окрім пошкоджених помешкань, град понищив усю городину і сади.
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