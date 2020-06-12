У нашій країні аварій через п'яних водіїв не меншає - не зважаючи на те, що вже не перший рік і не перша влада обіцяють це виправити. Тільки за 2019 рік зафіксовано понад 100 тисяч випадків їзди під градусом. Та й не всі водії були покарані за це!

Чому? Та як європейцям вдається вирішувати цю проблему?

Вони, одночасно - кандидати на той світ і потенційні вбивці. Вони вмить можуть відібрати життя будь-кого з нас.

Водії під градусом - їх на дорогах сотні тисяч! Тож, ніхто не знає - хто їде поруч.

Костянтин Андріюк, громадський активіст:

Впродовж 2019 року було зафіксовано 114 тис. випадків керування в стані алкогольного сп'яніння - це тільки ті, кого спіймали. Сміливо множте цю цифру на 5.

Для таких водіїв від першого липня покарання буде жорсткішим. Тепер відповідальність стає кримінальною. А штраф становитиме не 10 тисяч гривень, а від 17 до 34! У разі повторного порушення - до 50 тисяч. Але досвід показує: збільшенням штрафів - не налякаєш.

Олександр Швець, адвокат з питань ДТП:

Коли збільшили штрафи за керування в стані сп'яніння - відповідно, зросли хабарі.

Бо в нас немає невідворотності покарання. І левова частка "проспиртованих" водіїв виходять "сухими з води".

Олександр Швець адвокат з питань ДТП:

Поліцейські у нас не відрізняються "душевною чистотою".

Олександр Швець побував по обидва боки "барикад": спочатку працював слідчим з питань ДТП області, а потім - став авто-адвокатом. І тепер, навпаки - захищає порушників.

Олександр Швець, адвокат з питань ДТП:

Сказати, що сів автоматом п'яний за кермом і ти вже винний в ДТП - цього стверджувати не можна.

Олександр каже: якщо справа таки дійде до суду - один з найчастіших прийомів уникнути покарання - це затягувати процес. Суддю засипають клопотаннями та відводами. Якщо це не спрацьовує - чіпляються за процесуальні моменти. Приміром, що освідування водія було проведене з порушенням процедури. Або й взагалі - ставлять під сумнів роботу драгера.

Олександр Швець, адвокат із питань ДТП:

Їх багато несертифікованих, сертифікати завершені. І були такі випадки, коли поліція не знала. Телефонуєш, а там: "да, були, видавалися 5 років назад і вже 2 роки як завершилися", і це трактується судом, як недопустимий доказ.

Костянтин Андріюк, громадський активіст:

Є реальна історія від патрульного поліцейського: вони впіймали людину, вона була в стані алкогольного сп'яніння, він погодився навіть "задуватися", після чого найняв адвоката - вони подивилися і знайшли технічні дані приладу "драгер", що при температурі вище 26 градусів не можна користуватися. Він взяв офіційну довідку, що температура була вище 26 градусів і суд скасував рішення.

Та все ж більшість справ до суду взагалі не доходять. Часто її вирішують "полюбовно" на місці.

Олександр Швець, адвокат з питань ДТП:

Варіюються суми від 300 доларів і закінчуються - в кого 15 тис., і 30 тис. грн.

Таку зговірливість неможливо уявити тут, у Великій Британії. Заможність водія-порушника не тільки не допоможе, навпаки - погіршить ситуацію. Чим багатша людина, тим дорожче обійдеться водіння під градусом. І "зам'яти справу" не вдається навіть найвідомішим.

Це відео аварії одного з найпопулярніших ведучих країни. Ентоні Мак-Партлін ледве тримається на ногах. Кермуючи у такому стані, він врізався у дві машини. І тепер його знають не лише як ведучого шоу "Британія має талант", а і як власника рекордного штрафу. 86 тисяч фунтів стерлінгів - це майже три мільйони гривень. А ще - його позбавили прав на 20 місяців. Шоуменові пощастило, що ніхто не постраждав - інакше довелося б відсидіти.

Ентоні МакПартлін, британський шоумен:

Я підвів багатьох людей, я підвів самого себе, мені дуже прикро за це. І я хотів би вибачитися перед усіма, хто потрапив у цю аварію через мене.

Боротися з водінням у нетверезому стані британці почали 150 років тому. Штрафом та ув'язненням карали навіть за їзду п'яним на коні. А пів століття тому запровадили поняття "максимальний рівень алкоголю в крові" та перевірку на дихальному алкометрі. За кермо дозволено сідати після склянки пива чи келиха вина. Щоправда, експерти з безпеки наполягають на зниженні цієї норми.

Добрий вечір, це звичайна поліцейська перевірка. Від вас чути запах алкоголю.

При порушенні - покарання суворе. Навіть просто за перебування у кріслі водія з ключами, у нетверезому стані - загрожує пів року ув'язнення.

Продовжуйте дути. Дуйте, дуйте, дуйте.

За відмову здати аналіз на алкоголь - теж ув'язнення. Ще й водійських прав можуть позбавити. Це вже - як суддя вирішить.

Девід Дейвіс, директор Організації з надання транспортних порад парламенту:

Хоча деякі люди і наймають дорогих адвокатів, щоби спробувати вийти "сухими з води" - зазвичай, це їм не вдається. Так, справді, це доволі складна процедура, поліція дуже уважна з усіма доказами, і деколи юристи пробують їх оскаржити. Але якщо тебе піймали напідпитку - не викрутишся.

Як і нам привчити водіїв сідати за кермо тверезими? І побороти безвідповідальність і тотальну безкарність? Відповідь очевидна - треба комплексно і чесно змінювати систему.

Костянтин Андріюк, громадський активіст: