На сході російські окупанти не припиняють обстрілів. Минулої доби ворог 7 разів відкривав вогонь по українських захисниках. З мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та БМП найманці атакували наші позиції біля Оріхового, хутора Вільного та Авдіївки. В українському війську - без втрат.

Наше завдання - максимально швидко цю ділянку пробігти, щоб він нас просто не побачив.

Без жодної містики, сільський цвинтар тут одне з найнебезпечніших місць. Кладовище прострілюється, тож, до позицій армійців - тільки перебіжками.

Із зеленки працюють парами і можуть декілька працювати пар в любому напрямку.

В Миколи це вже шоста ротація. Воює з чотирнадцятого. А колись планував бути вчителем. Російська агресія усе перекреслила. У свої двадцять один Микола пішов добровольцем.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Хлопці, студенти, які зі мною навчалися в коледжі загинули. І я зрозумів, що мені треба йти теж.

Хлопець каже: тепер його доля - це армія.

Мені здається, що я таку більш чоловічу професію вибрав для себе.

В окопах нас супроводжує «ротний». Молодий офіцер Дмитро. Йому - двадцять один. Випускник військової академії.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Батько військовий, ну там і виховання й іграшки, кожен день бачив форму і напевно це й спонукало мене продовжити цей рід.

Командир каже: в академії його вчили ветерани вже цієї війни і на фронті він уже не новачок. Нещодавно ворог спробував перевірити пильність його підрозділу. Окупанти зробили зухвалу вилазку. Отримали по зубах.

ДРГ заходило в количестве восьми человек. Увидели их ночью в "теплак". Начали встречный бой и после этого они отступили.

Відтоді, - каже Дмитро, - непрохані гості сидять тихо. Хоча, як тихо? Не рідко буває їх аж надто добре чути.

Противник отримує зарплату, получку і в той самий день ми чуємо там музику вєсєльє і так далі. Як такою військовою дисципліною - противник не відзначається.