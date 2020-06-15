Лучше не смешивать: врачи заявили о вреде популярного салата [ Редактировать ]
Салат, в состав которого входят огурцы и помидоры, может навредить организму. Об этом заявили медики, сообщает "МедикФорум".
Врачи отмечают, что огурцы и помидоры отдельно друг от друга обладают множеством полезных свойств, но их сочетание окажется, как минимум, бесполезным.
По словам преподавателя института фитнеса Игоря Мормиля, употребление салата, сочетающего огурцы и помидоры приводит к тому, что организм не усвоит витамин С. Все дело в том, что в помидорах есть этот антиоксидант, а вот огурцы содержат компонент аскорбиназу, расщепляющую витамин С.
"Сколько бы ни говорили о пользе огурцов и помидоров, на эти два продукта лучше не смешивать. Такой овощной салат будет в лучшем случае бесполезным", - отметил врач.
Кроме того, огурцы и помидоры усваиваются по-разному, а это значит, что один из овощей может перевариться, а другой начнет бродить в пищеварительном тракте. Это может неблагоприятно сказаться на микрофлоре желудочно-кишечного тракта и спровоцировать тяжесть и метеоризм.
Также эксперт подчеркнул, что огурцы относятся к щелочным продуктам, а вот помидоры наоборот - к кислым. И смешивание этих продуктов может спровоцировать образование солей, которые могут негативно сказаться на работе почек и печени.
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