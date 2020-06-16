На Закарпатье девушку избили в отделении полиции [ Редактировать ]
В Межгорском отделении полиции Ужгорода правоохранители избили девушку. Об инциденте стало известно после публикации видео с девушкой, которая якобы пострадала от рук правоохранительницы, пишет journalist.today.
Инцидент произошел в Межгорском отделении полиции в ночь с 13 июня на 14 июня.
По словам пострадавшей, она с подругами отдыхала на аллее в пгт Межгорье, где у них произошел инцидент с местными парнями, оскорблявшими девушек. Приехавшая полиция отвезла ее и одного из ребят в участок.
Девушка утверждает, что полицейская допрашивала ее с применением физического насилия, поцарапав ей шею и спину, била коленями в живот, толкала, обзывала ее сиротой.
Ранее сообщалось, что полицейские избили пожилого мужчину и уволились.
Также мы писали о том, что в Павлограде полицейский участок расформировали из-за торговли наркотиками.
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