Українські чиновники, які мають безпосереднє відношення до управлінських процесів у державі - на різних рівнях – мають декларувати не тільки статки, як це робиться нині, а й громадянство. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (2016-2019).

Політик нагадав, що вступаючи на посаду, кожен управлінець складає присягу служіння державі. "І якщо є інше громадянство, постає питання - а чиїх інтересів притримуватиметься чиновник? Своєї держави чи іншої? Людина, яка працює на рідну державу, не може мати громадянства інших країн", - зазначив Володимир Гройсман.

Він нагадав, що свого часу - на посаді голови Уряду - активно впроваджував систему електронного декларування. Відтак чиновники перестали приховувати своє майно, скільки мають грошей тощо. "Чому ж чиновники сьогодні мають приховувати громадянство? Люди повинні знати і розуміти, кого вони обирають і кого призначають на ті чи інші посади. Це дасть можливість всім бути відкритими", - наголосив Володимир Гройсман.

Одночасно він звернув увагу, що лише рядка "громадянство" в е-декларації - недостатньо. Адже можна вказати неправдиву інформацію. "Саме тому я наполягатиму на ухваленні закону про кримінальну відповідальність (за неправдиві дані про громадянство), - сказав Володимир Гройсман. - Наші чиновники мають працювати в інтересах України, а не інших держав. Чиновники мають відкритися перед людьми, які їх обирають і наділяють їх владою".

Володимир Гройсман підкреслив, що питання декларування громадянства з боку чиновників відтепер є не просто ідеєю або пропозицією до дискусії. Всі, хто проти цієї ідеї, - мають вийти і сказати "чому проти". "Я звертатимусь до президента, парламенту, уряду - як суб’єктів законодавчої ініціативи - ухвалити такий закон, - наполіг Володимир Гройсман. - Це правильний крок по відношенню до людей. Я, особисто, пишаюся своїм українським громадянством".