20 індійських армійців загинули під час зіткнень з китайськими прикордонними військами. КНР жодних утрат зі свого боку не підтвердила. Сутичка трапилась напередодні у спірних прикордонних районах у Західних Гімалаях. Це перші за 45 років військові втрати у цьому районі.

Конфлікт між Індією та Китаєм за контроль над неврегульованим кордоном триває майже 60 років. Річ у тім, що кордон в цій місцині погано розмежований. Через велику кількість річок, озер і сніговий покрив він час від часу змінюється. У 90-х роках держави спробували домовитися. Втім, наміри Китаю прокласти там дорогу - поновили протистояння.