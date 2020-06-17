Зіткнення в Гімалаях: Індія зазнала втрат під час конфлікту з військами Китаю [ Редактировать ]
20 індійських армійців загинули під час зіткнень з китайськими прикордонними військами. КНР жодних утрат зі свого боку не підтвердила. Сутичка трапилась напередодні у спірних прикордонних районах у Західних Гімалаях. Це перші за 45 років військові втрати у цьому районі.
Конфлікт між Індією та Китаєм за контроль над неврегульованим кордоном триває майже 60 років. Річ у тім, що кордон в цій місцині погано розмежований. Через велику кількість річок, озер і сніговий покрив він час від часу змінюється. У 90-х роках держави спробували домовитися. Втім, наміри Китаю прокласти там дорогу - поновили протистояння.
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