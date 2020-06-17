Перший тестовий навколоземний політ має відбутися вже за 2-3 роки

SpaceХ побудує плавучі космопорти для міжпланетних перельотів. Про це заявив засновник компанії - Ілон Маск. Уже розпочали набір персоналу для спорудження перших стартових платформ.

Їх планують розмістити далеко від густонаселених районів і на значній відстані від берега. З космопортів відбуватимуться комерційні польоти на кораблі Starship навколо Землі, а також на Місяць і Марс.

Перший тестовий навколоземний політ, як очікують, має відбутися вже за 2-3 роки.