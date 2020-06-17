ВНО-2020: что ждет абитуриентов [ Редактировать ]
Тема внешнего независимого тестирования стала едва ли не одной из главных и обсуждаемых за последние несколько дней. Состоится ли ВНО в 2020 году или нет? И как сдать экзамены этим летом? Давайте разберемся, что же является слухами, а что правдой?
ВНО-2020 таки состоится, однако сдавать экзамен могут не все.
Так, в этом году, абитуриенты смогут выбрать, как получить итоговые оценки и соответствующие документы.
Пандемия коронавируса пока не отступает, ежедневно регистрируют по 600-750 новых случаев. В то же время отмена ВНО действительно было бы большим шагом назад в развитии образовательной системы и грозило бы возвращением коррупции в университеты.
Несмотря на то, что коронасирус продолжает активно "атаковать" жителей страны, отмена ВНО рассматривается, как серьезный "шаг назад" в сфере образования" Именно поэтому, президент Украины Владимир Зеленский предложил абитуриентам несколько вариантов развития событий.
Так, каждый из выпускников сможет выбрать сценарий, который будет для него наиболее оптимальным:
- Для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, предусмотрена сдача ВНО. Правила прохождения тестирования остаются прежними, однако к ним добавили соблюдение противоэпидемических мероприятий.
- Если же выпускник не намерен поступать в ВУЗы, он получит аттестат и проходить ВНО не обязан.
- Для тех, кто хочет отложить поступление на год, чтобы получить документ о среднем образовании, сдавать внешнее независимое оценивание в 2020 году не обязательно.
Напомним, в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сессия ВНО прошла в установленные сроки. Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн.
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