Министерство образования и науки призвало не отменять проведение внешнего независимого оценивания. Как отметили в МОН, его отмена может привести к созданию коррупционных рисков при поступлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

В министерстве отметили, что готовы провести независимое оценивание в безопасных условиях.

"МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации. Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски", - сообщили в министерстве.

Как сообщили в Минобразования, сейчас идет подготовка к проведению сессии ВНО в период с 25 июня по 17 июля. При этом Министерство здравоохранения готовит параметры для проведения безопасного проведения ВНО. Они должны быть утверждены 16 июня.

Ранее Ляшко заявил о вероятной отмене ВНО.