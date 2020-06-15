Отмена ВНО может создать коррупционные риски - МОН [ Редактировать ]
Министерство образования и науки призвало не отменять проведение внешнего независимого оценивания. Как отметили в МОН, его отмена может привести к созданию коррупционных рисков при поступлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
В министерстве отметили, что готовы провести независимое оценивание в безопасных условиях.
"МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации. Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски", - сообщили в министерстве.
Как сообщили в Минобразования, сейчас идет подготовка к проведению сессии ВНО в период с 25 июня по 17 июля. При этом Министерство здравоохранения готовит параметры для проведения безопасного проведения ВНО. Они должны быть утверждены 16 июня.
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