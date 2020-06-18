Евросоюз еще на год продлил санкции против России [ Редактировать ]
В четверг, 18 июня, Совет Европейского Союза продлил еще на год санкции в отношении России за аннексию Крыма. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - написал дипломат.
Ранее представители 27 стран-членов Европейского Союза согласовали продление еще на год санкций против аннексированного Крыма и Севастополя.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР.
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