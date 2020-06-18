Международный Институт экономики и мира включил Украину в Топ-20 самых опасных стран мира. Всего в рейтинге 163 страны.

Составители рейтинга учитывали 23 показателя, включая уровень политического насилия, траты на военные нужды, терроризм, количество беженцев, уровень насильственных смертей и уровень убийств.

Украина в 2020 года заняла 16 строку рейтинга, из постсоветстких стран ситуация обстоит хуже только в России (№ 10). По оценкам исследователей, Украина страдает от сокращения населения из-за высокого уровня эмиграции и смертности, низкого уровня рождаемости, агрессии со стороны России на Донбассе, бедности и коррупции.

Самыми безопасными странами мира оказались Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

"Дно" рейтинга самых безопасных стран мира выглядит так:

Ранее сообщалось, что в рейтинге самых дорогих городов мира Киев оказался между Пертом и Гамбургом.