В рейтинге самых безопасных стран мира Украина оказалась между Нигерией и Венесуэлой [ Редактировать ]
Международный Институт экономики и мира включил Украину в Топ-20 самых опасных стран мира. Всего в рейтинге 163 страны.
Составители рейтинга учитывали 23 показателя, включая уровень политического насилия, траты на военные нужды, терроризм, количество беженцев, уровень насильственных смертей и уровень убийств.
Украина в 2020 года заняла 16 строку рейтинга, из постсоветстких стран ситуация обстоит хуже только в России (№ 10). По оценкам исследователей, Украина страдает от сокращения населения из-за высокого уровня эмиграции и смертности, низкого уровня рождаемости, агрессии со стороны России на Донбассе, бедности и коррупции.
Самыми безопасными странами мира оказались Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.
"Дно" рейтинга самых безопасных стран мира выглядит так:
Ранее сообщалось, что в рейтинге самых дорогих городов мира Киев оказался между Пертом и Гамбургом.
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