Почему коронавирус влияет на обоняние [ Редактировать ]
Ученые выяснили, почему COVID-19 влияет на обоняние. Как известно, данный симптом является одним из основных при первичном диагностировании заболевания, пишет lenta.ua.
С первых дней наблюдения за пациентами медики установили набор главных нарушений здоровья, указывающих на заражение COVID-19. Многие люди заявляли, что потеряли обоняние, хотя при этом они продолжали спокойно дышать носом, в котором не фиксировалось выделение мокроты.
Изначально специалисты связывали это с поражением рецепторов ACE2, располагающихся на поверхности клеток, но нейроны в этой области не страдали из-за действия вируса, поскольку данного белка на поверхности обонятельных клеток нет. В то же время они имеются на клетках, осуществляющих и поддерживающих обонятельные нейроны.
Углубившись в вопрос, ученые сумели понять истинную причину потери способности ощущать запахи. Они отметили, вирус выборочно воздействует именно на отдел, отвечающий за обоняние, не препятствуя дыханию.
Научные работники убедились в своей правоте, изучив пазухи и полости носа при помощи компьютерной томографии. Они увидели, что молекулы веществ, издающих запахи, не могут проникать к рецепторам из-за распухания стенок носа в определенном месте и появления там слизи. Как только человек идет на поправку, этот симптом исчезает.
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