Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішив відкласти початок бойових дій проти південного сусіда. Про це повідомили державні ЗМІ КНДР. Війною Пхеньян пригрозив Сеулу після того, як на кордоні утікачі-активісти запустили в бік півночі пропагандистські листівки. У президента КНДР вважають їх образливими.

У відповідь Пхеньян підірвав центр зв'язку в демілітаризованій зоні між двома Кореями. Чому вирішили призупинити воєнні плани - поки що невідомо. В Сеулі заявили, що перевіряють цю інформацію.