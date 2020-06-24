Кім Чен Ин відклав початок бойових дій проти південного сусіда [ Редактировать ]
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішив відкласти початок бойових дій проти південного сусіда. Про це повідомили державні ЗМІ КНДР. Війною Пхеньян пригрозив Сеулу після того, як на кордоні утікачі-активісти запустили в бік півночі пропагандистські листівки. У президента КНДР вважають їх образливими.
У відповідь Пхеньян підірвав центр зв'язку в демілітаризованій зоні між двома Кореями. Чому вирішили призупинити воєнні плани - поки що невідомо. В Сеулі заявили, що перевіряють цю інформацію.
по теме
Пропаганда повертається: КНДР відновлює роботу гучномовців на кордоні з Південною Кореєю
Монтажні роботи тривають у кількох пунктах демілітаризованої зони. У відповідь Сеул розглядає можливість знову встановити гучномовці зі свого боку
Скандальні мемуари екс-радника президента США Джона Болтона вийшли у продаж
У книжці Болтон заявляє про зловживання владою з боку Дональда Трампа. Зокрема той буцімто хотів дискредитувати опонента Джо Байдена за допомогою матеріалів кримінальної справи, яку розслідують в Україні
СБУ спіймала посадовців Одеси на шахрайській схемі
Чиновники на підставі недостовірних даних провели тендер. Переможцем виявилося приватне підприємство, якому переказали бюджетні гроші і розподілили між усіма учасниками шахрайської схеми
КНДР встановить гучномовців на кордоні із Півднем
КНДР відновить роботу гучномовців на кордоні з Південною Кореєю. Монтажні роботи тривають у кількох пунктах демілітаризованої зони.
Власник банку "Фінансова ініціатива" вимагає від державних і правоохоронних структур виконати рішення суду і виплатити компенсацію
Виплатити компенсацію за незаконно ліквідований банк і виконати рішення суду, який визнав кримінальне провадження неправомірним