Зеленский выходит из самоизоляции [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский выйдет из самоизоляции. Последние две недели он работал в особом режиме из-за коронавирусной болезни у его жены Елены Зеленской.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По ее словам, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы. "Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила Мендель.
Известно, что на пятницу запланирован рабочий визит Зеленского в Херсонскую область. При этом сегодня президент уже выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами, которым пообещал решить вопросы с задолженностью по зарплате.
Напомним, 12 июня президент перешел на особый режим работы после того, как у Елены Зеленской обнаружили коронавирус. Глава государства ежедневно проходил тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.
Ранее в Офисе президента рассказали о состоянии Елены Зеленской.
по теме
В Офисе президента рассказали о состоянии Елены Зеленской
Владимир Зеленский и дети завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19
Зеленский должен поддержать Кличко на выборах мэра - соцопрос
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра
Зеленский назначил 27 судей
Назначен ряд судей в судах Одессы и Харькова и в ряде областей
"Надо пересмотреть систему долгов": Зеленский выступил с заявлением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пандемия коронавируса изменила мир
Україна заходить у внутрішньополітичну кризу - експерт
В ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політичний експерт Ігор Попов прокоментував ймовірність загрози коронакризи та ефективність тиску на владу