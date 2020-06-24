В пятницу, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский выйдет из самоизоляции. Последние две недели он работал в особом режиме из-за коронавирусной болезни у его жены Елены Зеленской.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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По ее словам, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы. "Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила Мендель.

Известно, что на пятницу запланирован рабочий визит Зеленского в Херсонскую область. При этом сегодня президент уже выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами, которым пообещал решить вопросы с задолженностью по зарплате.

Напомним, 12 июня президент перешел на особый режим работы после того, как у Елены Зеленской обнаружили коронавирус. Глава государства ежедневно проходил тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.

Ранее в Офисе президента рассказали о состоянии Елены Зеленской.