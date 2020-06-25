У Сербії запровадили надзвичайний стан через повені [ Редактировать ]
Через масштабні повені у Сербії запровадили надзвичайний стан в 20 округах. Затоплено сотні житлових будинків. Вода знесла кілька мостів. Пошкоджено автошляхи.
Десятки населених пунктів опинилися відрізаними від решти світу. Щонайменше двоє людей зникли безвісти. З районів лиха рятувальники евакуювали майже три сотні жителів.
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