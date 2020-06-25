Росія сьогодні "обнуляє". Там стартував референдум щодо поправок до Конституції. Зокрема, громадяни РФ вирішуватимуть - чи забути про всі попередні президентські терміни Путіна. Й дозволити йому балотуватися на посаду ще двічі: фактично залишитися у кріслі до 2036 року.

Серед решти поправок - пріоритет російської конституції над міжнародним правом, а фактично - відмова від виконання рішень міжнародних судів; підпорядкування президентові вищої виконавчої влади і Конституційного суду. А ще заборона будь-яких трактувань подій Другої світової війни, крім ухвалених Кремлем. Голосування триватиме тиждень.