Росія "обнуляє": чи забудуть росіяни попередні терміни Путіна [ Редактировать ]
Росія сьогодні "обнуляє". Там стартував референдум щодо поправок до Конституції. Зокрема, громадяни РФ вирішуватимуть - чи забути про всі попередні президентські терміни Путіна. Й дозволити йому балотуватися на посаду ще двічі: фактично залишитися у кріслі до 2036 року.
Серед решти поправок - пріоритет російської конституції над міжнародним правом, а фактично - відмова від виконання рішень міжнародних судів; підпорядкування президентові вищої виконавчої влади і Конституційного суду. А ще заборона будь-яких трактувань подій Другої світової війни, крім ухвалених Кремлем. Голосування триватиме тиждень.
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