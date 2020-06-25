Капітальна амністія. В Україні хочуть запровадити тотальну майнову перевірку за принципом так званого "нульового" декларування. Йдеться про можливість "відбілити" свої доходи. Доручення розробити відповідний законопроєкт Уряду в травні дав президент.

Утім такі пропозиції викликали шквал критики. Що саме пропонують українцям та як декларують доходи за кордоном? Дивіться прямо зараз.

Маєте трохи майна за душею - повідомте про це державі. Зараз звітувати про своє добро повинні чиновники та державні службовці. Та в Україні хочуть запровадити масштабне декларування статків. Заощаджень, цінних паперів, майна та активів, усього, що було нажите за неоподаткований дохід. Далі сплатити податок за "лояльними" ставками від 5 до 9 відсотків.

Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:

По-перше, неправильно думати, що він стосуватиметься бізнесменів, які володіють яхтами, літаками, дорогими автівками - ні. Насправді він буде стосуватися кожного українця, який має квартиру, який має якусь дачу, який має машину, або має якісь заощадження, чи то в банку на депозитному рахунку, чи то готівкою наприклад зберігає собі хто де схоче.

Під "нульове" декларування може потрапити і квартира, яку ви купили у дев'яності й заощадження від "зарплати у конверті". До речі, якщо ви їх зберігаєте у матраці, за новим законопроектом це теж треба зазначити у декларації.

Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:

Законопроєкт від влади передбачає, що декларування буде добровільним, але якщо якийсь громадянин вирішить не подавати декларацію, тому що наприклад не захоче, щоб його сусіди, родичі чи навіть зловмисники дізнались про те чим він володіє - якою квартирою, дачею, грошовими коштами, то буде вважатися, що в такої людини є всього-на-всього заробленими триста тисяч гривень і саме ці кошти будуть амністовані і при податкових перевірках влада буде співставляти активи такої особи саме з трьомастами тисячами гривень.

Поки влада збирається саме таким чином дізнаватись, чим володіють українці - ми вирішили поцікавитись, а як оподатковують свої доходи фізичні особи в інших країнах. І допомогли мені у цьому мої колеги з Брюселю та Вашингтону.

Тут, у Сполучених штатах, податкові декларації навесні щорічно вся країна подає. Її благозвучно називають "Tax Return" - звучить схоже, тож буває, що люди плутають із "Tax Refund" - системою, коли податки повертають на кордоні.

Чи всі без винятку заповнюють папери? Насправді є послаблення для тих, хто геть незаможний. Але краще не ризикувати. І грошові надходження потрібно вказати всі до цента. Але при цьому маєш право не подавати жодних відомостей про свої статки або нерухомість, окрім випадків, коли сам хочеш знизити податки. А це доволі часта історія, коли держава повертає тобі гроші. Колись декларації надсилали лише поштою, зараз усе відбувається онлайн.

Лора Шерлер, голова асоціації платників податків:

Ми створили програму "Безплатні податки" в рамках якої тобі допоможуть всі папери заповнити, якщо сам заплутався; вона для американців із низьким доходом.

Мелвін Харді, старший консультант Американської податкової служби:

Але всі онлайн-помічники - не штатні податківці, а просто люди з досвідом. І вони за свої поради не візьмуть ні копійки.

У Штатах кажуть: "у житті не можна уникнути двох речей: смерті і податків". І це правда. Звинувачення в ухилянні від сплати податків тут вважають серйозним злочином. За який судили багатьох багатих і знаменитих. На відміну від України, де оприлюднені декларації політиків та депутатів стають хіба медійним шоу. Ну ще один цікавий момент - податківці постійно полюють за переможцями вікторин і конкурсів. Не кажучи вже про мільйонні джекпоти. Бо виграшем обов'язково треба поділитися із дядечком Семом.

В Бельгії податкову декларацію отримують не лише громадяни, а й іноземці, які тут живуть чи працюють. В травні-червні вона з'являється у кожній поштовій скриньці. Ось і мені прийшла. Подивимось, що тут.

Надцять сторінок і безліч пунктів. Тут не лише треба задекларувати усі доходи за останній рік, а й нерухомість та усі свої банківські рахунки.

Депозити теж обов'язково вказувати, але податок стягують лише з отриманих відсотків, і лише якщо це більше ніж 980 євро на рік. Просто проігнорувати цей лист не можна, інакше штраф.

Ерік Лорен, податковий консультант:

Штраф може бути від півсотні євро до більше тисячі. І потім подати декларацію всеодно доведеться. І якщо в ній вказати не всі доходи і податкова адміністрація дізнається про це, то тоді штрафи сягають від 10 до 200% від прихованих сум.

Знайома бельгійцям і податкова амністія. Тут її проводили уже тричі. Зараз у дії четверта версія - без кінцевої дати.

Та якщо за кордоном податкова система справді допомагає виводити економіку країни з тіні, в Україні за допомогою "нульових декларацій" планують насамперед поповнити держбюджет.