Чи до снаги вам децентралізація?

Чи до снаги вам децентралізація? Житомирщину очікують масштабні перевірки. І ініціаторами ревізій виступають - місцеві жителі. Чому - знає Юлія Жешко.

План виходу із карантину, фінансування освіти та відновлення медицини. Такі питання мали б стояти на порядку денному Житомирської обласної державної адміністрації. Але місцева влада вирішила - це почекає.

Ну ви бачите, що питання сире. Давайте знімемо його. На наступну сесію перенесемо.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

За ініціативою так званих керівників порядок денний перенасичений питаннями про мову, їх цікавить мінський процес та інші політичні рішення, які дуже далекі від тих потреб якими живуть жителі області.

Чому замість інтересів житомирян - очільники міста і області лобіюють власні? З таким питанням до депутатів Верховної Ради звернулись місцеві жителі. Реакція Києва не змусила довго чекати.

Наталія Леонтьєва, депутат Житомирської міської ради:

Обурює те, що за весь період карантину Житомирська обласна рада зібралася вирішувати питання тільки сьогодні. Через три місяці після початку карантину. Одне із питань, яке турбує громаду міста - це закриття поліклінік, амбулаторій, лікарень.

До слова, в списку наболілих питань у місцевих жителів - екологічна ситуація в області.

Анатолій Мелашенко, депутат Житомирської міської ради:

В области очень большая проблема пестицидов - ядохимикатов. Во всех районах их около 600 тонн.

Ліквідувати або вивезти відходи подалі від населених пунктів люди вимагають уже не перший рік. Але лише сьогодні це питання таки вдалось протягнути до голосування. За словами політиків, відстороненість чиновників імовірно матиме наслідки уже найближчим часом.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

На жаль, Житомирська ОДА самоусунулася від захисту людей. Від реагування на проблеми, які турбують жителів області. Саме тому фракція "Опозиційна платформа - За життя" офіційно з трибуни сесії звернулася до голови ОДА, правоохоронних органів детально перевітили діяльність ради Житомирської області.

У політсилі підозрюють очільників Житомирщини у лобіюванні власних інтересів. І пропонують переглянути пріоритети або ж довести свою правоту юридично. Якщо ж нагальні проблеми жителів не почнуть вирішувати - область імовірно накриє хвиля протестів.