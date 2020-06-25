У Харкові під час матчу на футбольному полі помер іноземець. Студент-медик з Іраку. Його земляки звинувачують у всьому медиків швидкої - мовляв, приїхали з несправним дефібрилятором. Лікарі кажуть: це не так. У ситуації розбиралась Світлана Шекера.

Учора пізно увечері, вже після 22, ось на цьому полі іноземці грали у міні-футбол. Буквально через 10 хвилин після початку матчу 29-річному Ахмеду стало зле.

Хлопець упав. Його друзі викликали швидку. Бригада медиків прибула за 4 хвилини. Та врятувати Ахмеда не вдалося. Очевидці кажуть - у нього зупинилося серце, а запустити його лікарі не змогли, бо дефібрилятор зламався.

Хаммад, друг померлого:

Первые скорые, у них аппарат был нерабочий, они его кололи адреналин, и после адреналина должен быть шокер, а у них был нерабочий. Но они оказали помощь, качали его, но это где-то 40 минут, а потом вторая приехала, ну уже поздно.

Друг Ахмеда медик за фахом, зафільмував обладнання швидкої.

203 бригада. Дифибрилятор не работает, ничего тут нет. Вот. Мальчик 30 лет скончался. А тут ездят на скорой без Дифибрилятора. Пустая машина.

Сьогодні біля бюро судово-медичної експертизи зібралися друзі померлого. Чекають на результат і розповідають: Ахмед приїхав із Іраку. Закінчив у Харкові медичний факультет. Цього тижня отримав диплом, планував повертатися додому.

Здесь в Харьковском национальном медицинском университете. Он тут учился, и закончил в этом году, должен был поехать с дипломом.

У него нету никакой болезни. Он очень здоровый. Он занимается спортом, все.

У Центрі екстреної медичної допомоги запевняють: усі швидкі Харкова - обладнані дефібриляторами. Пристрої справні і нещодавно пройшли перевірку. Але у випадку з Ахметом дефібрилятор застосовувати було не можна.

Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

З'ясувалося, що у хлопця асистолія. Це миттєва зупинка серця. під час проведення реанімаційних заходів за протоколом дефібриляція не показана. Вона протипоказана. Тому вона і не проводилася. Проводився зовнішній масаж серця, проводилось введення адреналіну. Але, на жаль, врятувати хлопця ми не змогли.

Свою перевірку розпочала поліція.

Анастасія Нестеренко, речниця Слобідського відділу поліції Харкова:

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з позначкою "природна смерть". Під час досудового розслідування ця версія щодо приладів також буде перевірятися.

До Харкова вже прибув консул Іраку. Він допоможе організувати доставку тіла на батьківщину. Батьки хлопця ще нічого не знають.