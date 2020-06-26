Вода в річках Західної України почала відступати, та разом із собою - потоки зносять береги. Дамби, котрі змогли встояти перед хвилями, зараз руйнуються відтоками. Ситуацію оглянули мої колеги.

Село Банилів на Буковині. Сьогодні тут кипить робота, місцеві жителі та рятувальники прибирають наслідки негоди.

Хочемо сітку втопити нижче - воно стає рівне. Щоб звідси все стягнути.

Село чи не найбільше в регіоні постраждало після рясних дощів. Гірський Черемош прорвав дамбу. Водою залило десятки будинків, дворів і домогосподарств. Григорій показує двір дідівської хати. Затоплено все подвір'я та хлів, дивом вдалося врятувати худобу.

Григорій Петрейко, житель Банилова:

Цілу ніч вода прибувала, ми цілу ніч не спали. Було досить страшно, ми не могли заснути. Хоча, це не перший раз нас топить, але це було найсильніше за всі роки.

Селяни залишилися і без городини.

З цього врожаю не буде, бо все гниє. Врожаю не буде ніякого.

Вода в селі вже спала. Подекуди підтопленими залишаються підвали та подвір'я. Та видихати із полегшенням ще зарано - вода в Черемоші почала знижуватися, та разом із нею - сунеться і берег. Дамбу укріплюють колодами та піском.

Валерій Боровець, інженер технічного відділу Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет:

Ми зараз укріпляємо, як ви бачите, деревами. Прив'язуємо дерева до інших дерев. Оці кидаємо у воду. Кидаємо великі мішки-баули по 500 кг. Малі у них. Хоч трохи зупинити розмив дамби.

Лише в Банилові від негоди постраждали, щонайменше, сотня домогосподарств. А по всій області більше тисячі.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

1075 будинків, 51 населений пункт, 7 районів Чернівецької області. Понад 130 людей змушені були бути відселені зі своїх будинків, 30 дітей. І збитки, які зараз ми маємо, підраховуються.

Помалу спадає вода і на Прикарпатті. Та досі у воді дві сотні населених пунктів. Одне з найбільш постраждалих - село Дубівці - затопило повністю.

Схожа ситуація і в селі Петрилів, що в сусідньому районі. Тут теж розлився Дністер. Воду та харчі рятувальники доставляють людям на вертольоті.

Складна ситуація залишається в прилеглих до Івано-Франківська селах. Вода розмила частину дамби в селі Угринів. Захисну споруду терміново укріплюють. В селі Підпечери, що в десяти кілометрах від міста, затоплено 200 будинків.

Ярослава Довжено, в.о старости села Підпечери:

Вже третій день повінь, спочатку вода не дуже прибувала, потім різко. За одну ніч і то так дуже піднялася три метри висоту. Затопила більшу частину села, поруйнувала дороги.

Це рибальські чоботи, щоб дойти тепер до хати в Підпечерах треба такі чоботи.

Вчора навіть у такому спорядженні не можна було пройти, - розповідає Андрій.

Андрій, житель села Підпечери:

Я попросив сусіда він на човні плив, дай йому бог здоров’я. Він мене підкинув до хати. Там така вода була на самій дорозі. Півниця затоплена, в хаті не так багато.

Дітей і жінку Андрій встиг відвезти до батьків у сусідню область. Чоловік сподівається на компенсацію від держави.

Андрій, житель села Підпечери:

Фундамент дав тріщину у 8 місцях. Осадку дала хата. Мені щоб зробити підвищення дамбу за хатою, щоб до мене принаймні вода не йшла, то мені майстри сказали 150 тисяч тільки за роботу.

В області на вихідних знову очікують грози, град, та сильні шквали. Ймовірне повторне підвищення рівня води в річках.