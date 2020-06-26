Британське місто Ліверпуль запалало червоними вогнями. Так фанати однойменного футбольного клубу відсвяткували перший за 30 років титул чемпіона Англії.

Попри заклики головного тренера команди залишатися вдома, вболівальники вирушили до домашнього стадіону команди - "Енфілда". Там вони співали пісень, палили фаєри і запускали салюти. Святкували всю ніч. Востаннє "червоні" брали титул у 1990 році.