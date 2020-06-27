По состоянию на субботу, 27 июня, в Украине зафиксировали 42 065 случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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За минувшие сутки зарегистрировано +948 новых случаев инфицирования коронавирусом. +24 человека умерли, +402 выздоровели.

Умерли с начала эпидемии 1 110 человек, выздоровели - 18 701.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил новейшие препараты для лечения коронавируса.

Также ученые заявили, что коронавирус COVID-19 постепенно ослабевает и вскоре может вымереть сам по себе.